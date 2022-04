Pony met ernstige verwondingen in beslag genomen

De politie heeft deze week een pony in beslag genomen die zwaargewond was en waarvoor de benodigde zorg onthouden was. Een dierenarts werd ter plaatse geroepen om de aard en ernst van de verwonding vast te stellen.

Zowel politiemensen als de dierenarts schrokken van de schrijnende toestand waarin de pony verkeerde. Het dier had een verwonding opgelopen die niet was behandeld. De dierenarts gaf aan dat het letsel door de verwaarlozing inmiddels zo heftig was, dat er geen andere optie was dan de pony te euthanaseren. De politie nam direct contact op met de Officier van Justitie, die toestemming gaf voor de inbeslagname van de pony en het opvolgen van het advies van de dierenarts.

Tegen de eigenaar van de pony is proces-verbaal opgemaakt voor het onthouden van de nodige zorg.