Rode Kruis: grote inzet aan hulp voor opvang vluchtelingen in Nederland

De ondersteuning van opvang in Nederland van mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne is op dit moment een grote hulpoperatie van het Rode Kruis. De hulporganisatie biedt – samen met gemeentes – ondersteuning bij meer dan 50 locaties waar vluchtelingen uit Oekraïne worden ontvangen of opgevangen. Het Rode Kruis leverde tot nu toe meer dan 13.000 veldbedden en deelde bijna 9000 hygiënekits uit. Er werden ruim 2550 vluchtelingen vervoerd naar een (nood-) opvanglocatie en er werd ruim 36.000 uren aan hulp verleend.

Marieke van Schaik (directeur Rode Kruis Nederland): “De mensen uit Oekraïne komen vaak uit een verschrikkelijke en onzekere situatie en hebben hun huis of hun naasten achter zich moeten laten. We horen schrijnende verhalen. Het Rode Kruis wil vluchtelingen zo goed en snel mogelijk helpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het helpen bij het uitdelen van voedsel, de inzet van EHBO-vrijwilligers op de opvanglocaties en het bieden van een luisterend oor.”

Tot nu toe zijn er ruim 1400 Rode Kruis-vrijwilligers ingezet en boden meer dan 1700 mensen hulp via het Rode Kruis burgerhulpnetwerk Ready2Help op diverse locaties in het hele land, zoals in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Heerenveen en Geleen.

Humanitaire Servicepunten

Het Rode Kruis opende eerder – in samenwerking met de gemeenten, NS en de veiligheidsregio - Humanitaire Servicepunten op station Utrecht Centraal, Amsterdam CS en op Eindhoven Airport. Op het station in Amersfoort werd maandag 11 april een Humanitair Servicepunt geopend. Op een Humanitair Servicepunt worden reizigers uit Oekraïne ontvangen, krijgen zij eten en drinken, kunnen zij vragen stellen en krijgen zij soms een korte medische check. Het Rode Kruis brengt ze vervolgens in contact met familie of kennissen, probeert ze in de buurt van hun netwerk onder te brengen of verwijst ze door naar een hotel of hostel waar men kan verblijven.

WhatsApp-Hulplijn

Naast ondersteuning op de eerste noodopvang heeft het Rode Kruis sinds 17 maart een WhatsApp-Hulplijn (06 - 48158053) geopend in het Oekraïens, Russisch en Engels. Sinds de opening kwamen meer dan 2414 hulpvragen binnen, onder andere over het zoeken en vinden van onderdak, waar men een dokter kan bezoeken of over administratieve zaken.

Informatielijn

Naast de WhatsApp-Hulplijn voor anderstaligen is er de Nederlandstalige Rode Kruis telefonische Informatielijn Oekraïne voor mensen die hulp willen vragen óf aanbieden (070 – 4455 888). Hier zetten vrijwilligers zich in om op werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur alle hulpvragen rondom de crisis in de Oekraïne te beantwoorden. Tot nu toe zijn hier 1346 telefoontjes op binnengekomen. Het merendeel van de vragen gaat over waar men terecht kan voor (het aanbieden van) onderdak.