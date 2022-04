Vrouw en kind gewond bij zware aanrijding op de N366 bij Nieuwe Pekela

Het was zaterdagvond even 22.30 uur toen het gruwelijk mis ging op de N366 bij Nieuwe Pekela. Vlak voor de afrit, ter hoogte van het Total tankstation kwamen twee auto’s met elkaar in botsing.

Wagens zwaar beschadigd

Een van de wagens belandde zwaar beschadigd in een droge sloot. De andere wagen belandde in de vangrail. Hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, rukten massaal uit.

Moeder en kind gewond

Eén van de inzittenden, een 51-jarige vrouw uit het Gelderse Renkum zat bekneld en moest door de brandweer uit het voertuig worden gehaald. Ook een 11-jarige jongen, eveneens uit het Gelderse Renkum raakte gewond. Beide zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Bestuurder verlaat plaats ongeval

De bestuurder van de auto, een 25-jarige man uit Sappemeer, die in de vangrail belandde, ging er na de aanrijding vandoor. Bij aankomst van de hulpdiensten was hij nergens te bekennen. Even later hield de politie de bestuurder alsnog aan. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed. De politie heeft zijn rijbewijs ingevorderd.

Onderzoek

Na verklaringen en onderzoek van de politie bleek de man zeer roekeloos te hebben gereden. De weg is tot ver na middernacht afgesloten geweest in verband met onderzoek en het opruimen van de ravage.