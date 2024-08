Opnieuw zeer grote brand agrarischbedrijf

Bij een agrarischbedrijf in het Gronigse Termunten is dinsdagochtend een zeer grote brand uitgebroken in een schuur van een agrarischbedrijf. Dit is de derde brand bij een agrarischbedrijf in korte tijd.

Rond 05.45 uur werd er brand ontdekt in een schuur bij een boerderij aan de Baamsum. De brand greep zo snel om zich heen dat de brandweer opschaalde naar zeer grote brand. Dit om te voorkomen dat de brand overslaat naar een andere schuur en een woonhuis.

Eerdere branden

Dit is de derde brand in korte tijd bij een agrarischbedrijf. Op 11 augustus j.l. ging een compleet bedrijf en woning in vlammen op in Godlinze. Op 13 augustus j.l. brak er eveneens brand uit in een schuur in Baflo. Hier moest de brandweer met groot materieel uitrukken om overslag te voorkomen