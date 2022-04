Twee arrestaties voor dodelijk schietincident in Oss

Op dinsdagmiddag zijn er twee personen aangehouden in het onderzoek naar het fatale schietincident op 14 april aan de Leeuwerikhof in Oss. De twee meldden zich op het politiebureau in Oss, waarna zij werden aangehouden. Het gaat om 2 mannen van 23 en 26 jaar, beide woonachtig in Oss.

Bij het schietincident kwam een 23-jarige Ossenaar om het leven. Door de politie werd direct een groot onderzoek opgestart onder leiding van het Openbaar Ministerie. De politie heeft op dinsdagochtend een auto in beslag genomen in Enschede die mogelijk betrokken was bij het dodelijk schietincident.

In beperking

Beide verdachten zitten in beperking. Daarom kunnen en willen we in het belang van het onderzoek niet meer details delen. De beperkende maatregelen gelden echter niet voor het contact met de advocaat.