OM eist 12 jaar en TBS in verkrachtings- en chantagezaak tegen "Mr. Dark"

Ontneming 114.000 euro geëist

Zij eiste bovendien de ontneming van ruim 114.000 euro. “Dat bedrag dient te worden afgepakt, omdat verdachte het wederrechtelijk verdiende Hij handelde schaamteloos, uit pure seksuele lust en winstbejag.”

Start onderzoek

Het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) van de politie Den Haag is, onder gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM), halverwege 2018 onderzoek Cagliari gestart. Aanleiding was informatie uit de Verenigde Staten: twee websites met uiterst gewelddadige content, genaamd DarkScandals, zouden worden beheerd door een Nederlander uit Barendrecht. “Gruwelporno op het clear en dark web die je voorstellingsvermogen te boven gaat: kinderporno, verkrachting, groepsverkrachting, aanranding, sextortion, marteling, vernedering, geweld, afpersing en dierenporno.” Zo omschreef de officier van justitie vandaag de content op de sites van verdachte.

Slachtoffers geïdentificeerd

Uit aanvullende informatie verkregen van de Amerikaanse opsporingsautoriteiten bleek dat twee minderjarige slachtoffers uit aangetroffen videomateriaal waren geïdentificeerd. Ten tijde van het misbruik waren deze Amerikaanse kinderen tussen de 13 en 15 jaar oud.

Gruwelijke content tegen betaling

Op zijn websites bood de man pakketten aan met zeer gewelddadige videofilms. Het zijn ‘pay to view’ websites. Daarbij wordt de bezoeker de mogelijkheid geboden om tegen betaling video’s of foto’s te verkrijgen van meisjes en (jonge) vrouwen die gedwongen extreme seksuele handelingen verrichten, worden verkracht, mishandeld, afgeperst en vernederd. Betaling kan achterwege blijven als de gebruiker (user) zelf vergelijkbaar, nieuw videomateriaal uploadt. Volgens het OM roept verdachte op tot het aanleveren van grof materiaal. Daarom wordt hem opruiing verweten. In scène gezet materiaal wordt door verdachte geweerd.

2000 gruwelijke video's verkocht

In totaal verkocht hij via DarkScandals nagenoeg tweeduizend gruwelijke video’s. Hier zat onder meer kinderporno, dierenporno en verkrachtingsmateriaal bij. Dit soort materiaal werd ook op zijn gegevensdragers aangetroffen. Een Windowscomputer en drie harde schijven van verdachte heeft de politie nog niet weten te openen. Verdachte weigert inloggegevens te verstrekken, omdat hij het ‘te privé noemt.

Jonge slachtoffers

Pas na zijn aanhouding in maart 2020 ontdekte het TBKK Den Haag dat de man in Nederland zelf ook slachtoffers maakte met geraffineerde en seksuele afpersingspraktijken. Hij legde op video en in berichten vast hoe hij tienermeisjes (destijds met leeftijden tussen de 11 en 15 jaar) benaderde vanuit een of meerdere (fictieve) alter ego’s tegelijk. Maar ook filmde hij hoe hij ze vervolgens misbruikte en zijn slachtoffers daarmee chanteerde. Hij deed zich bijvoorbeeld voor als een minderjarig leeftijdsgenootje dat in de problemen zat. Hij schroomde er niet voor om, vanuit die andere identiteit die hij zich aanmat, een foto van doorgesneden polsen aan de slachtoffers te sturen om de meisjes zo ver te krijgen “‘haar’ te helpen, omdat ‘zij’ in nood verkeerde”. ‘Helpen’ kon door te doen wat verdachte opdroeg.

Dreigen met 'exposen'op sociaal media

Als zijn jonge slachtoffers, zeker tien, niet deden wat hij wilde, dreigde verdachte de meisjes te ‘exposen’ via sociale media. Zowel onbekenden als vriendinnen, school en ouders van de slachtoffers zouden de beelden krijgen voorzien van persoonsgegevens van de meisjes. In zijn eigen opnames is te zien en te horen dat hij aan vaak huilende, wanhopige slachtoffers dominant en dwingend opdrachten tot seksuele handelingen geeft, via chat of spraakberichten. Twee slachtoffers zijn, volgens de officier van justitie, onder druk van verdachte, los van elkaar bij hem thuis geweest alwaar hij ze heeft verkracht.

"Het is nooit jouw schuld"

De officier van justitie noemde ter zitting de werkwijze van verdachte “gruwelijk en uiterst geraffineerd”. Het handelen van verdachte heeft enorme impact op de slachtoffers en hun omgeving. Zij sprak haar medeleven en betrokkenheid uit richting slachtoffers en hun ouders en verdere familie. Sommigen van hen volgen de zittingen van hun strafzaak ter plaatse.

"Lachende mannen aan tafel"

Zij benadrukte bovendien dat het “nooit de schuld van de slachtoffers zelf” is als hen iets dergelijks overkomt, omdat de aanpak door verdachten zoals die in deze zaak uiterst venijnig en geraffineerd is. Maar ook omdat er spijtig genoeg (nog altijd) een afzetmarkt is voor dergelijk materiaal, zo refereerde de officier van justitie aan de actualiteit: “Zolang het inbrengen van een kaars bij een bewusteloze vrouw op televisie ‘een jeugdzonde’ genoemd kan worden en mannen aan de tafel hierom lachen, weten we dat er een afzetmarkt is voor dit soort praktijken. Vraag en aanbod.”