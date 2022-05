Ruim 10 miljoen luchtvaartpassagiers in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2022 reisden 10,1 miljoen luchtvaartpassagiers van en naar de vijf luchthavens van nationaal belang in Nederland. Dat is bijna 5 keer zoveel als in het eerste kwartaal van 2021. Ook het aantal vluchten in het handelsverkeer nam toe: 40,7 duizend in het eerste kwartaal van 2021 tegen 91,6 duizend in het eerste kwartaal van 2022. De hoeveelheid vervoerde vracht daalde in dezelfde periode met bijna 11 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In elk van de drie eerste maanden van 2022 reisden er beduidend meer reizigers dan in dezelfde maand een jaar eerder. In januari en februari 2022 vlogen respectievelijk 2,8 en 3,0 miljoen passagiers tegen respectievelijk 910 en 520 duizend in januari en februari 2021. In maart 2022 vlogen 4,2 miljoen passagiers van en naar Nederland, 3,6 miljoen meer dan in maart 2021 en bijna 1,5 miljoen meer dan in maart 2020. In dat jaar namen veel landen rond 15 maart beperkende maatregelen voor de luchtvaart in verband met de coronapandemie.

Aantal vluchten niet terug op het oude niveau

Ondanks de versoepelingen in het nationale- en internationale vliegverkeer in 2021 en het loslaten van alle coronamaatregelen in de eerste maanden van 2022 was het aantal vluchten in het handelsverkeer in het eerste kwartaal van 2022 nog niet op het niveau van voor de coronapandemie.

In 2018 en 2019 vonden er van en naar Nederland gemiddeld 47 duizend vluchten per maand plaats. Tijdens de coronaperiode varieerde het aantal vluchten van 4,8 duizend in april 2020 tot 37,3 duizend in augustus 2021. Het totaal aantal vluchten in het eerste kwartaal van 2022 was 73 procent van het aantal vluchten in het eerste kwartaal van 2019.

In vergelijking met het aantal vluchten in 2019 verschillen de 5 nationale vliegvelden van elkaar. Door de toename van het aantal vrachtvluchten op Maastricht Aachen Airport in 2020 en 2021 was hier de daling het laagst; in 2020 en 2021 was het aantal vluchten op Maastricht Airport respectievelijk 85 en 92 procent van het aantal vluchten in 2019. Op Groningen-Eelde nam het aantal vluchten met ruim 80 procent in beide jaren het meest af. Het aantal vluchten op Amsterdam Schiphol halveerde bijna in de twee corona-jaren 2020 en 2021 ten opzichte van 2019, maar in het eerste kwartaal van 2022 trok Schiphol 72 procent van het aantal vluchten van het eerste kwartaal in 2019.