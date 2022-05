Rotterdam herdenkt zware bombardement van 1940

In Rotterdam wordt zaterdag 14 mei het bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1940 herdacht. Op die dag vielen vanaf 13.27 uur de bommen op het hart van de stad en veroorzaakten een enorme vuurzee. 'Bijna 900 mensen komen om het leven. 80.000 Rotterdammers raakten huis en haard kwijt', zo meldt de gemeente Rotterdam.

'Stad in kwartier vernietigd'

'Wat in eeuwen was opgebouwd, werd in een kwartier vernietigd. Een dramatisch keerpunt voor onze stad en ons land: Nederland capituleerde. Elk jaar herdenkt Rotterdam dit moment waarop de stad haar hart verloor', aldus de gemeente.

Aboutaleb

'Op school leer je lezen en schrijven. Maar ook om te denken. Antwoorden te vinden op vragen als: waarom begonnen de Duitsers een oorlog? Waarom moest Rotterdam worden gebombardeerd? Hoe kunnen mensen elkaar dit aandoen? Wat zou ik hebben gedaan in die tijd?', schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb.

'Denk niet alleen aan jezelf'

'Daarom moeten wij blijven herdenken. Want in herdenken, zit het woord denken. Volg niet blindelings, maar gebruik je verstand en je hart. Denk niet alleen aan je zelf, maar ook aan je medemens. Volg je geweten en bouw met elkaar aan onze mooie stad', aldus Aboutaleb.