CO-melder geeft problemen in woning aan de Honingbij in Son en Breugel

Zaterdagmiddag rond 16.30 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een CO-melder die alarm gaf in een woning aan de Honingbij in Son en Breugel.

CO-melder schoon geblazen

Ter plaatste heeft de brandweer de CO-melder schoon geblazen met de luchtslang en toen was het probleem verholpen. Waarom de CO-melder is afgegaan is niet bekend. De brandweer heeft verder geen metingen verricht. Toen de CO-melder weer in de woning hing en stil bleef keerde de brandweer terug naar de kazerne.