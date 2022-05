Politie stuit op drugslab in pand aan de Zuidwending in Veendam

De politie heeft op maandagochtend 16 mei in een bedrijfspand aan de Zuidwending in Veendam een drugslab aangetroffen. Het gaat om de oude aardappelmeelfabriek. 'Daar werden meerdere goederen aangetroffen die passen bij een productielocatie van harddrugs. Het onderzoek in en om het pand gaat door', zo meldt de politie maandag.

Melding

'Maandagochtend rond 07.20 uur kregen wij de melding van de mogelijke aanwezigheid van een drugslab in het pand. De politie startte direct een onderzoek. Tijdens dit onderzoek trof de politie in een bedrijfspand goederen aan die vermoedelijk dienen voor de productie of verwerking van harddrugs', aldus de politie. Het is nog onbekend welke materialen en middelen er daadwerkelijk zijn aangetroffen en waar deze voor worden gebruikt. Er werd niemand aangehouden.

LFO

De brandweer en de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) werd direct ingeschakeld. De LFO heeft op locatie onderzoek gedaan en is gestart met de ontmanteling. Ook heeft de politie buurtonderzoek gedaan en zijn getuigen gehoord. Het onderzoek gaat verder en de politie is dan ook op zoek naar aanvullende getuigen of mensen met meer informatie over wat er precies is gebeurd in dit pand aan de Zuidwending in Veendam.