Drie verdachten van reeks plofkraken aangehouden in Duits onderzoek

Afgelopen dinsdag heeft de politie in Haarlem en Vianen drie verdachten aangehouden in een Duits onderzoek naar een reeks plofkraken. 'De Nederlandse politie werkte hierbij samen met de Duitse politie en Europol', zo meldt de politie donderdag.

Reeks plofkraken in Duitsland

De aangehouden mannen, van 22, 27 en 28 jaar oud, worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een reeks plofkraken in Duitsland. 'In verschillende Duitse plaatsen werden afgelopen najaar in totaal acht geldautomaten opgeblazen, waarbij ruim 958.000 euro werd buitgemaakt. De explosies waren zo zwaar dat er voor bijna 1 miljoen euro schade werd aangericht en de omgeving gevaar liep', aldus de politie.

Nog meer verdachten gezocht

De aanhoudingen zijn het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse politie, gecoördineerd door Europol. De verdachten zitten vast. De rechtbank zal later beslissen of zij worden overgeleverd aan Duitsland. Ondertussen is de Duitse politie op zoek naar nog meer verdachten in dit onderzoek.