Code oranje voor Zuid-limburg

Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de provincie Limburg omdat er kans is op enkele stevige onweersbuien met kans op hagel en plaatselijk windstoten van 60-75 km/u en veel neerslag in korte tijd.

Vooral in Zuid-Limburg is er kans op (zeer) zware windstoten van ruim 100 km/u, lokale wateroverlast en grote hagel van 2 cm of meer. Hierdoor kan schade en gevaar ontstaan als gevolg van omvallende bomen, rondvliegende voorwerpen en blikseminslag.

Aan het einde van de middag trekken de buien naar Duitsland weg.