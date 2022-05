Gewonde bij ongeval Noordlaren

De bestuurder van een personenwagen is woensdagochtend gewond geraakt bij een ongeval in Noordlaren.

Het slachtoffer reed over de Zuidlaarderweg en kwam door onbekende oorzaak tegen een boom tot stilstand.

De bestuurder is in eerste instantie in de ambulance behandeld en later overgebracht naar een ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.