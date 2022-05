Onrustig in Rotterdam-Centrum na verlies Feyenoord in finale tegen AS Roma

Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie

Rotterdam Duizenden Feyenoord supporters trokken woensdagmiddag en -avond naar Rotterdam om in de Kuip en elders in de stad de finale van de Conference League te zien op grote schermen. 'Feyenoord verloor en het werd na afloop korte tijd onrustig in het centrum van de stad. Tot nu toe zijn er 72 aanhoudingen verricht', zo meldt de politie donderdag.

Goede sfeer voor de wedstrijd In aanloop naar en tijdens de wedstrijd was de sfeer goed. Na afloop vertrok het merendeel van de teleurgestelde fans direct naar huis. In het algemeen verliep deze uitstroom prima. Vuurwerk en fakkels In het centrum ontstonden op verschillende locaties opstootjes en werden vernielingen aangericht. Ook werd er met vuurwerk en fakkels gegooid. De veroorzaakte schade wordt in kaart gebracht. Twee agenten gewond geraakt Korte charges van de Mobiele Eenheid waren nodig om de rust te herstellen, waarbij ook de waterwerpers zijn ingezet. Twee agenten raakten gewond, door een gegooid glas en een steen. Ze zijn ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. Kort na middernacht keerde de rust terug.