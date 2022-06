Koningin Máxima maakt parachutesprong met commando

Koningin Máxima was woensdag te gast op de Defensie Para School in Breda. Na een rondleiding door de trainingshal en diverse demonstraties, waagde ze zich aan een tandemsprong met een militair van het Korps Commandotroepen. Het was voor het eerst dat de koningin een parachutesprong maakte.

“Het was heel spannend”, reageert de majesteit stralend wanneer ze weer met beide benen op de grond staat. “Natuurlijk word je zenuwachtiger naarmate het moment komt. Onderweg naar beneden moest ik echt tegen mezelf zeggen: je moet nog ademen.” Máxima maakte de sprong naar eigen zeggen vol vertrouwen door de professionele begeleiding van de Defensie Para School. “Ze heeft het echt fantastisch gedaan”, vertelt tandemmaster adjudant Mark na afloop. “Ze deed het precies zoals we het op de grond hadden gebriefd.”

Operationele noodzaak

Zelf iets ervaren is vaak onderdeel van een werkbezoek bij Defensie, en voor commando’s is het belangrijk om springen met passagiers te oefenen. Een tandemsprong is binnen de krijgsmacht namelijk operationele noodzaak. Het is een manier om (militair) specialisten, zoals artsen of tolken, snel in moeilijk bereikbaar gebied te krijgen. Dat gebeurt altijd onder begeleiding van een speciaal hiervoor opgeleide parachutist. De passagier heeft alleen een korte instructie nodig. Voor sommigen is zo’n sprong dan ook de eerste keer. Máxima ervoer vandaag hoe dat is.

Rondleiding

Voordat de koningin het vliegtuig instapte, verdiepte ze zich in het werk van militair parachutisten. Ze sprak op de Defensie Para School met militairen over hun opleiding en met instructeurs over hun werkzaamheden en operationele inzet tijdens missies in onder meer Afghanistan en Mali. Máxima kreeg ook uitleg over de vrije val en de automatische opening en het droppen van ladingen aan een parachute vanuit een transportvliegtuig. Verder woonde ze een demonstratie parachutevouwen bij en een (voorbeeld)training bij de springtoren.