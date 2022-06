Nieuwe dienstkleding voor alle vier de Mobiele Medische Teams (MMT's)

Comfortabel en veilig

'De nieuwe kleding is comfortabel in verschillende omstandigheden en voldoet aan alle veiligheidseisen en wordt gedragen door het hele team, bestaande uit medisch specialisten, verpleegkundigen van het Amsterdam UMC, Erasmus MC, Radboudumc en UMC Groningen en de helikopterpiloten van ANWB Medical Air Assistance. De teams van Amsterdam en Groningen beschikken ook nog over een Helicopter Landing Officer', aldus het Radboudumc.

Levensbedreigende situaties

Een MMT wordt pre-hospitaal ingezet wanneer medisch specialistische zorg nodig is bij een levensbedreigende situatie van een slachtoffer van bijvoorbeeld een auto-ongeluk. Er zijn vier teams (Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Groningen) die voor heel Nederland 24/7 paraat staan met de helikopter en een MMT-voertuig. Tijdens hun werk komen de MMT’s terecht in de meest uiteenlopende omstandigheden. Goed zittende kleding, comfortabel in allerlei weersoorten en situaties, is daarbij onmisbaar en de huidige kleding en het ontwerp voldeed daar niet meer aan. Voor de eenheid tussen de teams en ten behoeve van de efficiëntie is een aantal jaar geleden een gezamenlijk traject gestart om de teams te voorzien van nieuwe kleding.

Signaalrood met donkerblauw

De nieuwe dienstkleding bestaat uit verschillende lagen en er is voor iedereen en voor elke weersomstandigheid een passende keuze. Er is gekozen voor de kleuren signaalrood in combinatie met donkerblauw waaraan reflecterende striping voor de zichtbaarheid is toegevoegd. De kleding voldoet daarmee aan de veiligheidseisen voor het werk van de MMT’s.

Draagcomfort als uitgangspunt

Daarnaast diende het draagcomfort als uitgangspunt voor het ontwerp en de keuze van de stoffen. De kleding is speciaal voor de MMT’s ontworpen door leverancier Moderna. Moderna is een bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan bij het ontwikkelen en vervaardigen van nieuwe kleding.