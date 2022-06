Bestuurder op de vlucht na ongeval

Een 28-jarige man uit de gemeente Tynaarlo is zondagochtend op de vlucht geslagen nadat hij bij Eext met zijn auto over de kop sloeg. Dit gebeurde op de weg Het Wit bij het dorp.

Na het ongeluk vluchtte de automobilist het bos in. 'Dankzij alerte omstanders lukte het ons om de man op te sporen. Hij is direct aangehouden', zo laat een woordvoerder van de politie weten.

De weg was lange tijd afgesloten voor het verkeer voor onderzoek en berging. Volgens de politie was de man onder invloed van alcohol en werd aangehouden voor het rijden onder invloed en voor het verlaten van de plaats van het ongeval. De man raakte bij het ongeluk gewond en is daarom naar een ziekenhuis gebracht.

Berger Hamstra heeft de zwaar beschadigde Volkswagen Polo geborgen