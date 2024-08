Politie biedt excuses aan: situatie had anders opgelost moeten worden

De politieleiding heeft woensdagochtend een bezoek gebracht aan de familie die aanwezig was op het terrein. Bob Joop van der Woude, namens de leiding van district Drenthe: “In het gesprek hebben we geluisterd naar hun verhaal en gesproken over hoe het met ze gaat. Ze zijn erg geschrokken. Deze situatie heeft veel impact gehad op familie. Dat raakt ons ook.” Er zijn excuses aangeboden voor de manier waarop er die avond gehandeld is. De politie vindt dat de situatie anders opgelost had kunnen worden. “We betreuren het ten zeerste dat er letsel is ontstaan. Van ons mag je verwachten dat er voorspelbaar en de-escalerend gehandeld wordt, dat is vrijdagavond niet gebeurd,” zegt Van der Woude.



De politie heeft in Nederland het zogeheten geweldsmonopolie, wat inhoudt dat we in het kader van onze taak soms geweld mógen of zelfs moéten toepassen. Van der Woude: “Politiewerk is mensenwerk. Agenten moeten beslissingen vaak binnen een paar seconden maken. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. We vinden het belangrijk dat het gebruik van geweld door de politie onafhankelijk wordt getoetst. Dat zal in deze casus ook gebeuren.”



Er zijn regels en voorwaarden aan verbonden aan geweldsgebruik door de politie. Deze staan beschreven in de Politiewet en de Ambtsinstructie. Wanneer agenten geweld gebruiken bij een melding, moeten zij dit melden bij een Hulpofficier van Justitie. Dat is bij dit incident gebeurd. Er is een zogenaamde geweldsregistratie opgemaakt. Dit betekent dat de situatie wordt voorgelegd aan de districtsleiding van de politie en de Commissie Geweldsaanwending, waar ook burgers in zijn vertegenwoordigd. De districtsleiding en de Commissie brengen een advies uit aan de politiechef. De politiechef beoordeelt uiteindelijk of de geweldstoepassing voldoet (of ten dele voldoet) aan het toetsingskader. Dat toetsingskader beschrijft rechtmatigheid- en vakmanschapseisen. Leerpunten worden met elkaar besproken. Van der Woude: “Dit beoordelingsproces gaat zorgvuldig en kost tijd. Hier kunnen we niet op vooruit lopen.”