Explosie in appartementencomplex

In een appartementencomplex aan de Jean Desmetstraat in Amsterdam is donderdag 16 juni een explosief afgegaan. De recherche is een onderzoek gestart.

Het explosief gaat rond 21.30 uur met een harde knal af. Meerdere buurtbewoners bellen geschrokken de politie. In een portiek blijkt na onderzoek van Team Explosieven Verkenning een vuurwerkbom te zijn afgegaan. Door de explosie is behoorlijke schade ontstaan. Zo zijn er scheuren in de muren, ramen gesneuveld en is de lift ontzet. Bij het incident is niemand gewond geraakt.