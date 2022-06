Politie onderzoekt mogelijke bedreiging met vuurwapen in Groningen

De politie in Groningen kreeg zondagavond de melding van een bedreiging waarbij een vuurwapen zou zijn gezien. Er is volgens een woordvoerder één persoon aangehouden.

Die zondagavond werd er melding gemaakt van een bedreiging aan de Billitonstraat. Hierbij zou volgens een getuige een vuurwapen zijn gezien. Agenten met kogelwerende vesten gingen in de omgeving op zoek naar de verdachte.

In de Sumatralaan kon een 21-jarige verdachte worden aangehouden. Hierna is er zoeking gedaan in zijn woning en werd er een nep vuurwapen aangetroffen. De politie heeft de zaak in onderzoek