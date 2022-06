Windhoos in Zierikzee, 1 dode meerdere gewonden en daken van woningen gerukt

In het Zeeuwse Zierikzee heeft maandagmiddag rond 13.10 uur een enorme windhoos grote schade aangericht. Bij het incident kwam een persoon om het leven en raakten meerdere personen gewond', zo meldt de Veiligheidsregio Zeeland maandagmiddag.

Daken van woningen gerukt

Daken werden van woningen gerukt en onder andere stoelen, banken, vuilcontainers, trampolines, parasols en andere losstaande spullen werden door de windhoos opgepakt en weggeblazen.

Dode en tiental gewonden

'Bij de windhoos is helaas 1 dodelijk slachtoffer te betreuren. Daarnaast zijn volgens de eerste berichten ongeveer 10 personen gewond geraakt. 'Dit betreft het huidige beeld. Hulpdiensten zijn nog volop bezig de totale omvang in kaart te brengen', aldus de veiligheidsregio.

Brandweer druk met hulpverlening

Er is nog veel onduidelijkheid over het volledige schadebeeld en het aantal gewonden. De brandweer verleent ondersteuning op meerdere plekken en is bezig verder beeld te krijgen van de totale omvang van het incident. De politie zorgt voor afzetting van het incidentgebied.

Hulpdiensten opgeschaald naar Grip 2

De Veiligheidsregio Zeeland adviseert mensen om niet naar het getroffen gebied te komen en om de hulpdiensten ongestoord hun werk te laten doen. Daarvoor is er ook een NL-Alert uitgestuurd naar omwonenden van het getroffen gebied. De hulpdiensten hebben opgeschaald naar GRIP 2 om een gecoördineerde inzet van de hulpdiensten mogelijk te maken.