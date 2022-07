Verdachte slaat zieke man

Een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft zaterdagmorgen in Tilburg uit het niets een zieke man en zijn vrouw geslagen en bedreigd omdat ze geen ‘sticky’ hadden.

Op zaterdag 2 juli 2022 om 6.10 uur wandelde een ouder echtpaar over de Besterdring. Dat doen ze speciaal om die tijd omdat het nog rustig is op dat tijdstip. De man is ernstig ziek en loopt daarom met een rollator.

Mishandeling

Op dat moment werden ze van achter benaderd door een man. Hij vroeg het echtpaar om een ‘sticky’. Het echtpaar gaf aan dat ze niet rookten. Meteen kreeg de 75-jarige man een schop tegen zijn been waarop hij bijna viel. De verdachte schreeuwde tegen de vrouw en gaf het slachtoffer ook nog een klap of stomp tegen zijn rug. Het echtpaar was erg bang en voelde zich bedreigd. Toen de verdachte wegliep belden ze de politie en konden een signalement van de verdachte doorgeven.

Aanhouding

Er waren op dat moment enkele surveillance-eenheden in het centrum van Tilburg. Daarom konden ze de verdachte, op basis van zijn signalement, snel aanhouden. Tijdens de aanhouding beledigde hij de agenten. De verdachte wordt vervolgd voor eenvoudige mishandeling(de juridische term voor een klap en een schop zonder ernstig letsel) en belediging. Maar de emotionele beschadiging door het incident zal mogelijk ernstiger zijn bij het echtpaar dan de mishandeling. Uiteraard zal dit verwoord worden in het proces-verbaal zodat een officier van justitie en eventueel een rechter hier ook rekening mee kunnen houden.