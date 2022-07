Man (30) omgekomen bij ernstige aanrijding in Oosterhout

Meldingen ernstige aanrijding

Donderdag stroomden rond 09.15 uur de meldingen binnen bij het Operationeel Centrum over een ernstige aanrijding op de Kreeksluisweg in de bocht naar de Oude Veerseweg. Hulpdiensten spoedden zich naar de bocht waar ze een totaal vernielde auto aantroffen en een gewonde man die onder een lijnbus lag.

Onder lijnbus

De eerste prioriteit van de hulpdiensten was het slachtoffer te helpen. 'Het slachtoffer werd onder de bus vandaan gehaald en reanimatie werd gestart. Een traumaheli landde in de omgeving. Na enige tijd bleek dat de man was overleden', aldus de politie.

Ravage

De auto, waar het slachtoffer in had gereden, lag in stukken verspreid over de hele rijbaan. Een boom, waar de auto vermoedelijk tegen aan gebotst was, lag voor een gedeelte op de rijbaan. De hele weg werd afgesloten en op de naastgelegen snelweg werd een snelheidsbeperking ingesteld omdat veel mensen de ravage en hulpdiensten konden zien.

Identiteit

Het slachtoffer was de enige inzittende van de auto. Zo snel als mogelijk was werd een onderzoek naar zijn identiteit ingesteld. Er werd contact gelegd met familie die bevestigden dat het om een 30-jarige inwoner van Oosterhout ging.

Onderzoek VOA

Verkeersspecialisten van de Verkeers Ongevallen Analyse (VOS) zullen proberen de toedracht van de aanrijding te achterhalen. Daarvoor worden getuigen gehoord en sporen veiliggesteld en geïnterpreteerd. Dat gaat langere tijd duren en de uitslag zal zeker enkele weken op zich laten wachten.