Paradiso gaat flink uitbreiden en koopt naastgelegen grond

Poptempel Paradiso gaat flink uitbreiden en heeft daarvoor een stuk naastgelegen grond gekocht om deze plannen te realiseren. 'Eén van de meest begeerde stukjes grond in het centrum van Amsterdam – een stuk grond tussen de Weteringschans en de Singelgracht – is verkocht aan poptempel Paradiso', zo meldt het bekende Amsterdamse pop- en cultuurcentrum.

Al ruim 54 jaar

Het verworven bouwperceel, dat zich naast het eigen gebouw bevindt, is een essentieel onderdeel van grootschalige renovatie- en nieuwbouwplannen. Het Amsterdamse podium koopt de grond van vastgoedondernemer Klaas Hummel.

Paradiso presenteert haar programma al ruim 54 jaar in een 140 jaar oud gebouw aan de Weteringsschans in Amsterdam. Het gebouw schiet al geruime tijd te kort als het gaat om geluidsdichtheid, duurzaamheid en ruimte voor publieksstromen. Daarom werkte het podium aan het Leidseplein achter de schermen al lange tijd aan grootschalige renovatie- en nieuwbouwplannen. Het aankopen van het braakliggende terrein naast Paradiso is hier een essentieel onderdeel van.

100 jaar Paradiso

Directeur Geert van Itallie licht de plannen achter deze historische aankoop toe: “Op de grond hopen we een nieuwe ingang (bezoekers gaan dan ondergronds richting de huidige zalen), kantoren en expositieruimtes te creëren. Het is allemaal onderdeel van het toekomstbestendige plan ‘100 jaar Paradiso’. Op deze website - voorzien van een fictieve illustratie van Typex - staat hoe het podium energieneutraal en geluidsdicht wordt, zonder het karakter en de allure van het monumentale gebouw te verliezen.” De grond is gekocht van de Amsterdamse vastgoedondernemer Klaas Hummel. Paradiso kocht het landje zelfstandig met een hypotheek - die door zakelijk directeur Laurentine Pels Rijcken werd verworven bij de Rabobank, een uitzonderlijke investering uit betrokkenheid bij het onderwerp - maar heeft geen kapitaal voor de nieuwbouw en verbouwing. Van Itallie: “Het is een unieke mogelijkheid voor ons. De grond van je buurman komt maar één keer te koop en we zijn daarom heel blij met de welwillende opstelling van Dhr. Hummel om naar onze plannen te kijken en de transactie van dit begeerde stukje grond mede mogelijk te maken.”

Culturele bestemming voor grond

Door verschillende omstandigheden was het jarenlang niet mogelijk het terrein te ontwikkelen. “Recent veranderde dit en verkregen we toestemming voor de bouw van woningen en kantoren. Maar het is natuurlijk nog mooier als de grond een culturele bestemming krijgt, zodat heel Amsterdam het kan bezoeken. Ik draag Paradiso een warm hart toe en buig daarom ook graag mee om dit mogelijk te maken” aldus de Amsterdamse vastgoedondernemer Klaas Hummel.

Culturele bestemming

De grond is al sinds de bouw van het verenigingsgebouw van de Vrije Gemeente in 1880, wat tegenwoordig Paradiso is, braakliggend. In de jaren ’70 van de vorige eeuw heeft het dienstgedaan als plantsoen voor de buurt en sindsdien is er een veelheid aan plannen voor ontwikkeld: van kinderopvang tot fietsenstalling en meest recent appartementen en kantoren. De afgelopen jaren is het terrein kort gebruikt voor buitenlessen van het tegenovergelegen Barlaeus Gymnasium en sinds 2019 staat het kunstwerk ‘Nail house’ van de Amsterdamse kunstenaar Leonard van Munster op het terrein. Uitgerekend dit werk, een oproep voor meer aandacht voor kunst en cultuur in de stad, gaat uiteindelijk plaatsmaken voor de uitbouw van pop- en cultuurcentrum Paradiso.