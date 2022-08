Ruim 1.500 kilo cocaïne aangetroffen in container met hout in Rotterdam

Tijdens een controle van de Douane in de Rotterdamse haven stuitten medewerkers maandag op een grote hoeveelheid cocaïne. 'De verdovende middelen lagen tussen een partij hout', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Straatwaarde ruim 113 miljoen euro

De houtcontainer was afkomstig uit Chili. Na het wegen van de 26 balen met drugs stond de teller van de weegschaal op maar liefst 1516 kilo. De straatwaarde van de drugs is ruim 113 miljoen euro. Het hout was bestemd voor een bedrijf uit Arnhem. Dit bedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben.

Drugs vernietigd

Het Hit And Run Cargo (HARC) team, een inmiddels 26 jaar oud samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.