Man rijdt in op terras, verdachte aangehouden

De politie heeft een man aangehouden die er van wordt verdacht dat hij in de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 augustus twee keer een terras op is gereden aan de Hogezoom in Renesse. Het gaat om een 51-jarige man uit Hellevoetsluis. Een vrouw raakte daarbij gewond, zij is ter plaatse geholpen door ambulancepersoneel.