Politie treft mogelijk drugslab aan in Overijsselse Den Nul

Op het terrein achter een woning aan de Rijksstraatweg heeft de politie afgelopen zondag 28 augustus een mogelijk drugslab aangetroffen. 'De locatie was in elk geval niet in werking. De bewoner van de aangrenzende woning is door de politie aangehouden', zo meldt de politie maandag.