Man krijgt uit het niets klap op zijn hoofd en raakt zwaargewond

Vrijdagavond 2 september rond 23.30 uur heeft er op het Catharinaplein in Eindhoven een zware mishandeling plaatsgevonden. 'Een 37-jarige man uit Eindhoven raakte zwaargewond en ligt in het ziekenhuis', zo meldt de politie zaterdag.

Mishandeling

Vrijdagavond ging het mis toen het slachtoffer uit het niets een klap kreeg op zijn hoofd. Hij viel daarbij naar achteren en kwam terecht op een plantenbak. Hij is met zwaar letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

'Twee grote mannen'

Vermoedelijk zijn de daders twee grote mannen tussen de 25 en 30 jaar oud. Na het incident zijn de daders richting de Vestdijk gelopen.

Filmpjes en getuigen

De recherche is druk bezig met het onderzoek en vraagt iedereen die wat heeft gezien of gehoord om zich te melden. Uit observatiebeelden blijkt ook dat een aantal getuigen het incident vermoedelijk heeft gefilmd. De politie ziet graag de filmpjes in zodat er meer duidelijkheid is over de toedracht van het incident.