Luchtmobiele militairen komen op 2 fronten in actie

Vrijwel gelijktijdig zijn gisteren 2 grote luchtmobiele oefeningen van start gegaan. Zo’n 1.000 militairen uit 13 verschillende landen nemen tot en met 16 september deel aan Falcon Leap. Deze parachutistenoefening met NAVO-bondgenoten is gericht op internationale samenwerking bij luchtlandingsoperaties. Aan Falcon Stoter doen nog eens zo’n 400 luchtmobiele militairen mee. Zij zijn tijdens deze 2-weekse oefening veelvuldig in het openbare leven te zien voor zogenoemde air assault-acties.

Rode Baretten

Tijdens Falcon Stoter komen alle processen, van planning tot uitvoering, aan de orde in een uitdagend en realistisch scenario. De zogenoemde Rode Baretten doen dit samen met 6 gevechts- en transporthelikopters. Bij air assault gaat het om offensieve operaties om bijvoorbeeld een bruggenhoofd te vormen (diep) in vijandelijk gebied. Er wordt gebruikt gemaakt van een combinatie van vuurkracht, snelheid en het verrassingseffect. Gevechts- en transporthelikopters en infanterie zijn continu nauw betrokken.

Laagvliegende helikopters

Bij een verhoogde dreiging is vliegen op hoogte geen optie. Helikopters moeten dan laag blijven om hun kwetsbaarheid te verkleinen. Dekking vinden zij achter obstakels, zoals een rij bomen, een bosperceel of een heuvel. Zo zijn ze in staat hun missie uit te voeren zonder gezien te worden door vijandige radarsystemen. Laagvliegen vraagt om een specifieke training die tijdens Falcon Stoter nadrukkelijk aandacht krijgt.

Falcon Leap

Falcon Leap draait om het droppen van ladingen en parachutisten, een andere specialiteit van luchtmobiele militairen, samen met de luchtmacht. Die maakt alles mogelijk met een C-130 Hercules-transportvliegtuig. De eerste week zijn er vanuit het toestel droppings boven de oefengebieden in Marnewaard en het Belgische Schaffen. Door vracht uit een vliegtuig te werpen zijn militairen tijdens uitzendingen op slecht bereikbare plekken toch te bevoorraadden. Ook zijn zo mensen in rampgebieden van voedsel of hulppakketten te voorzien.

Ginkelse Heide

De 2e week draait om het droppen van parachutisten boven de Ginkelse Heide, Houtdorperveld en de Hechtelse Heide (België). Hiervoor vliegen dagelijks transportvliegtuigen en helikopters van de luchtmacht en internationale partners vanaf vliegbasis Eindhoven van en naar de dropzone.

Deelnemende landen

Aan Falcon Leap doen naast Nederland en België ook Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Italië, Polen, Portugal, Roemenië, Tsjechië en de Verenigde Staten mee. Een aantal landen neemt vliegtuigen en helikopters mee. Door internationaal te oefenen en elkaars uitrusting en vliegtuigen te gebruiken, verbeteren de deelnemers hun procedures en de onderlinge samenwerking.

Herdenking Market Garden

Na de oefening volgt op 17 september de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden in Ede. Hierbij springen militairen van 11 Luchtmobiele Brigade en de internationale collega’s. Zo ondersteunen ze de herdenking van de luchtmobiele operatie tijdens de Tweede Wereldoorlog.