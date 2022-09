Gasopslagen in Nederland ruim 80% gevuld, EU-doel behaald

De gasopslagen in Nederland zijn nu gemiddeld voor 80% gevuld. Daarmee heeft Nederland het EU-doel voor het vullen van de gasopslagen voor komende winter behaald. De komende tijd worden de gasopslagen verder gevuld, om een buffer te hebben om eventuele tegenslagen op te vangen. In heel Europa worden de gasopslagen steeds beter gevuld met een gemiddelde vullingsgraad van zo’n 82%.

Het kabinet heeft eerder 10 miljoen euro extra uitgetrokken om gasopslag Bergermeer zo ver mogelijk te vullen boven het oorspronkelijke doel van 68%. Dat wordt naar verwachting ongeveer 90%. De gasbergingen in Grijpskerk en Alkmaar worden tot 100% gevuld. Opslag Norg is nu tot ruim 85% gevuld.

De gasopslagen worden onder meer gevuld met vloeibaar gas (LNG) dat per schip naar Europa wordt vervoerd. Gasunie zal nog deze maand een nieuwe LNG terminal in de Eemshaven in Groningen in gebruik nemen; goed voor een importcapaciteit van zo’n 8 miljard kubieke meter gas per jaar.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: ‘Het is goed nieuws dat we er ondanks de moeilijke omstandigheden in zijn geslaagd om de gasopslagen bijna twee maanden voor de Europese deadline voor meer dan 80% te vullen. Dat is des te belangrijker nu we opnieuw zien dat Rusland gasleveringen om politieke redenen afknijpt. We gaan de komende tijd door met vullen van de gasopslagen in Nederland zodat we een buffer hebben voor de onzekere tijden die Europa tegemoet gaat.’