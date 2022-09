Erg druk door tekort aan beveiligers, Schiphol vraagt om vluchten te annuleren

Het is maandag opnieuw erg druk op de nationale luchthaven Schiphol. 'De bezetting van het beveiligingspersoneel is minder dan vooraf door Schiphol aan de beveiligingsbedrijven uitgevraagd. Daardoor is er een tekort aan beveiligers en neemt het aantal wachtende reizigers toe, met name in Vertrekhal 3', zo laat Schiphol maandagmiddag weten.