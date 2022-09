Dam tot Dam evenement weer een groot succes

Dit weekend komen bijna 70.000 wandelaars, fietsers en hardlopers in actie op de jaarlijkse Dam tot Dam.

Dam tot Dam Weekend

Het weekend begon zaterdagochtend 17 september op de Dam in Amsterdam met 13.500 wandelaars voor hun Dam tot Dam Wandeltocht. Diezelfde avond gingen 9.000 hardlopers van start in Zaandam tijdens de Damloop by night.

Zondag

Zondag maakte Amsterdam zich weer vroeg op voor het volgende evenement. De Dam is dan het decor voor zowel de start als de finish van de Dam tot Dam FietsClassic met 4.000 deelnemers. In Zaandam en Amsterdam-Noord startten rond dezelfde tijd de Mini Dam tot Damlopen met ongeveer 2.500 kinderen. Het slotstuk van het grootse sportieve weekend is de Dam tot Damloop. De 10 Engelse Mijl tussen Amsterdam en Zaandam wordt door 40.000 hardlopers afgelegd.