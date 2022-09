OM eist tien jaar cel voor poging doodslag met hamer

Fietsenstalling

Het OM acht bewezen dat hij zich op 12 februari vorig jaar in Purmerend schuldig heeft gemaakt aan poging gekwalificeerde doodslag in vereniging op een nu 60-jarige man. Volgens het OM heeft de verdachte samen met een ander geprobeerd het slachtoffer van het leven te beroven door met een hamer op zijn hoofd te slaan, zodat zij spullen konden stelen uit de fietsenstalling nabij het treinstation in Purmerend, waar het slachtoffer op dat moment werkzaam was.

Bloed

Aan het Beatrixplein in Purmerend bevindt zich een leerwerkbedrijf, waar toezicht wordt gehouden op de fietsenstalling bij het treinstation van Purmerend en waar ook kleine reparaties aan fietsen worden uitgevoerd. Daar wordt op zaterdagochtend 13 februari 2021 het zwaargewonde slachtoffer in een grote plas bloed aangetroffen door een collega, die dan net zijn dienst begint. Ook staat een bureaulade open met daarin een openstaand leeg geldkistje en ligt er gereedschap los in de ruimte, waaronder een bebloede hamer. De portemonnee en telefoon van het slachtoffer zijn verdwenen.

Hamer

De politie start een onderzoek. Het slachtoffer herinnert zich dat hij vlak voor sluitingstijd op indringende wijze is aangesproken door twee mannen. Forensisch onderzoek op de plaats delict, DNA-onderzoek aan de bebloede hamer, beschikbare camerabeelden, letselverklaringen van de forensisch arts en getuigenverklaringen, schetsen vervolgens het beeld dat het slachtoffer hard op zijn hoofd is geslagen door twee mannen, die in de werkplaats op zoek waren naar waardevolle spullen – die zij ook meenamen. De 26-jarige man komt uiteindelijk als verdachte in beeld nadat het Nederlands Forensisch Instituut onderzoek heeft gedaan naar het aangetroffen DNA-materiaal op o.a. de hamer. Dit materiaal komt overeen met DNA-materiaal van de verdachte, dat in de DNA-databank voor veroordeelden zat.

Poging doodslag

Volgens het OM heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan poging gekwalificeerde doodslag in vereniging. Ook houdt het OM de verdachte verantwoordelijk voor diefstal met geweld, eveneens in vereniging, waarbij zwaar lichamelijk letsel bij het slachtoffer is ontstaan. De officier van justitie ter zitting: ‘’Het geweld werd gepleegd om de beroving van het slachtoffer, en de diefstal van goederen uit het pand waar het slachtoffer werkzaam was, mogelijk te maken. Hoewel uit het dossier niet duidelijk wordt in welke volgorde de misdrijven hebben plaatsgevonden, kan het niet anders dan dat de poging doodslag in onmiddellijk verband stond met de diefstal.’’

Impact

‘’Verdachte heeft met een bolkophamer vol op het hoofd van het slachtoffer geslagen, en dat alles voor zijn eigen gewin, namelijk om spullen te stelen. Extra kwalijk is dat verdachte het slachtoffer hevig bloedend en in hulpeloze toestand in zijn eentje heeft achtergelaten. Het slachtoffer is pas de volgende dag, ruim twaalf uur later, door zijn collega aangetroffen’’, aldus de officier. De impact van het geweld is enorm: het slachtoffer ligt lange tijd in het ziekenhuis, moet maandenlang revalideren en heeft blijvend letsel. Het OM eist dan ook een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van tien jaar en vraagt om toewijzing van het volledige schadevergoedingsbedrag van ruim €240.000,-. De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak.