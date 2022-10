Tot 18 jaar cel geëist vanwege voorbereiden moorden in onderwereld

Moorden in onderwereld

De mannen maken volgens het OM deel uit van een criminele organisatie die moorden beraamde en pleegde in het crimineel milieu, veelal tegen betaling. Het OM ziet vooral bewijs in ontsleutelde berichten die de mannen via de cryptodienst Ennetcom naar elkaar verzonden.

Berlijn

Het gaat in deze strafzaak om een poging moord in 2014 en zeven voorgenomen moorden tussen 2014 en 2016. In 2014 ontplofte een bom onder een scooter. Daarbij raakten twee mannen gewond, waaronder het doelwit van de aanslag. Bij de voorgenomen moorden gaat het onder meer om het plan een man in Berlijn te doden in 2015.

Onschuldige slachtoffers

De criminele organisatie vocht volgens het OM sinds 2012 een onderwereld oorlog uit met een rivaliserende groep. Aan beide kanten zijn slachtoffers gevallen, zijn pogingen gedaan om tegenstanders te liquideren of voorbereidingen daartoe getroffen. De mannen zijn mede verantwoordelijk voor een geweldspiraal in de jaren 2014-2016 waarin vele dodelijke slachtoffers vielen, stelt het OM.

'Dreiging van geweld in stand gehouden'

De officieren van justitie: “Niet alleen worden ze zelf voor het geweld verantwoordelijk gehouden. Met hun samenwerking hielden ze een voortdurende dreiging van geweld in stand, die ook uitlokte tot geweld van de tegenpartij. Daarbij vielen ook meerdere onschuldige slachtoffers.” In de loop der jaren zijn meerdere personen die bij deze vete betrokken zijn, veroordeeld tot forse gevangenisstraffen, waaronder levenslang.

'Vaste kern'

Volgens het OM opereerde de groep mannen die nu op zitting staat in wisselende samenstelling, maar met een duidelijke vaste kern. Tot die kern rekent het OM een 33-jarige Amsterdammer vanwege zijn belangrijke en coördinerende rol binnen de organisatie. Hij zou in georganiseerd verband achter tegenstanders hebben gejaagd met het doel hen te doden. Volgens het OM is hij betrokken bij één poging liquidatie, één poging uitlokking van een liquidatie en drie voorbereidingen van liquidaties. Tegen hem eiste het OM de hoogste celstraf van 18 jaar.

Antwerpen

Een 32-jarige man uit Amsterdam zou volgens het OM één van de belangrijke uitvoerders van de organisatie zijn. Hij zou wapens, kentekens en informatie leveren en doelwitten van de organisatie observeren. Het is niet de eerste keer dat deze verdachte in aanraking komt met justitie. In 2009 is hij veroordeeld voor een poging doodslag en overtreding van de Wet Wapens en Munitie. Hij hoorde 12 jaar celstraf tegen zich eisen.

Vete gestart na moord

Uit het dossier blijkt verder dat een 38-jarige man een belangrijker deelnemer was van de organisatie. Hij zit momenteel een gevangenisstraf van 12 jaar uit vanwege een moord in 2012 in Antwerpen. Met die moord zou de vete zijn gestart. De 38-jarige verdachte zou vanuit de gevangenis liquidaties aangestuurd, gecoördineerd en voorbereid. Tegen hem is 10 jaar gevangenisstraf geëist. Tegen de overige verdachten die verschillende rollen hebben gespeeld in de criminele organisatie zijn straffen van 18 maanden tot 6 jaar geëist. De rechtbank doet op 7 december uitspraak.