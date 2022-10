Aanhouding voor vervalsen en oplichting met Formule 1-kaarten

De politie heeft afgelopen donderdag een 23-jarige man uit Sommelsdijk aangehouden die via social media vervalste toegangskaarten voor de Formule 1 verkocht die vervolgens niet werden geleverd. 'Vrijdag is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris', zo meldt de politie

Vervalste kaarten

'De man wordt verdacht van frauderen met tickets voor de Formule 1. Ook verkocht hij de kaarten zonder dat ze geleverd werden aan de kopers. Vermoedelijk heeft de verdachte ruim 70.000 euro buitgemaakt', aldus de politie.

F!-kaarten voor Zandvoort, Barcelona en Abu Dhabi

Het ging om kaartjes voor Zandvoort, Barcelona en Abu Dhabi. Hij verkocht ze via social media. Na meerdere meldingen van gedupeerden en een politieonderzoek, kwam de vervalser aan het licht.

Voorgeleiding

Vrijdag 14 oktober is de man voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij mag zijn rechtszaak in vrijheid afwachten, maar blijft wel verdachte. Inmiddels zijn er 30 aangiftes opgenomen waarvoor de verdachte verantwoordelijk is.