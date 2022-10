FNV: Buschauffeurs streekvervoer leggen werk neer

Buschauffeurs in het streekvervoer leggen 19, 20 en 21 oktober het werk neer. Ze eisen van hun werkgever een fatsoenlijke cao en ze voeren actie tegen de afbraak van het openbaar vervoer. Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer: ‘De chauffeurs vinden het ontzettend vervelend voor de reiziger, maar deze staking komt echt door de weigerachtige opstelling van de werkgevers om tot een eerlijke cao te komen. Daarnaast maken de chauffeurs zich ernstig zorgen om de inkrimping van het openbaar vervoer die op dit moment gaande is.’

De stakingen van aankomende week volgen op eerdere stakingen en een grote landelijk manifestatie van vorige maand. Daarin gaven de chauffeurs de werkgevers vijf weken de tijd om weer om tafel te gaan zitten. ‘Dat weigeren ze tot nu toe. Ze steken gewoon hun middelvinger op naar hun eigen personeel. Maar de chauffeurs zijn het nu echt zat en gaan het er niet bij laten zitten. Ze gaan door tot die eerlijke cao er ligt’, aldus Van Der Gaag.

Loonsverhoging

De chauffeurs willen een loonsverhoging ter compensatie van de prijsstijgingen van 10 procent en een koopkrachtverbetering van 100 euro. Daarnaast moeten de werkdruk en het personeelstekort aangepakt worden. Zo moet een generatiepact ingevoerd worden, waardoor 63-plussers minder kunnen gaan werken met behoud van 80 procent van het salaris en 100 procent pensioenopbouw.

Werkdruk

Voor het aanpakken van het personeelstekort moeten er betere contracten komen en meer vaste aanstellingen. Van der Gaag: ‘Daarmee kan de werkdruk verlaagd worden. Doordat er te weinig mensen zijn, komt alle druk te liggen bij het huidige personeel. Dat zorgt mede voor een hoog ziekteverzuim, het gemiddelde in de sector ligt tegen de 20 procent. En dat zorgt weer voor nog meer werkdruk. Het is hoog tijd dat de werkgevers daar aandacht voor krijgen.’

Petitie provincies

Om de eisen kracht bij te zetten, gaan buschauffeurs in drie provincies (Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland) naar het Provinciehuis om een petitie aan te bieden. In de petitie eisen ze van de provincies dat ze de afspraken uit de contracten tussen provincie en busmaatschappijen ook echt gaan nakomen. Daarnaast organiseert FNV donderdag 20 oktober een congres over de toekomst van het openbaar vervoer en het grote, maatschappelijke belang ervan.