Tot 10 jaar celstraf geëist voor dodelijk geweld op Mallorca

Het Openbaar Ministerie heeft maandag celstraffen geëist oplopend tot tien jaar en werkstraffen tegen acht jonge mannen uit Hilversum voor hun aandeel in het uitgaansgeweld op Mallorca op 14 juli 2021 waarbij de toen 27-jarige Carlo Heuvelman om het leven is gekomen. Voor een negende verdachte is vrijspraak gevraagd.

Carlo Heuvelman overleden

In de nacht van 13 op 14 juli 2021 veranderde een leuke vakantie op Mallorca voor een groep jonge Nederlandse toeristen in een nachtmerrie. Ze werden het slachtoffer van bruut geweld in de badplaats El Arenal. Een van hen, de toen 27-jarige Carlo, overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen.

Uitgebreid onderzoek

Het onderzoek naar de verschillende incidenten op de bewuste avond is gestart door de politie op Mallorca. Kort daarna hebben de Spaanse autoriteiten Nederland verzocht het onderzoek over te nemen. Dit omdat de verdachten en slachtoffers en het merendeel van de getuigen uit Nederland afkomstig waren. Zoals Europese afspraken ook voorschrijven, hebben het Openbaar Ministerie en de politie in Nederland het onderzoek daarop overgenomen.

Telefoonlijnen afgeluisterd

In de periode die volgde zijn negen personen als verdachte aangemerkt, waarvan er acht zijn aangehouden. Tijdens het onderzoek heeft de politie onder meer ruim zestig getuigen gehoord, twintig telefoons en ander gegevensdragers onderzocht, camerabeelden geanalyseerd, gesprekken en telefoonlijnen afgeluisterd en is er DNA-onderzoek verricht en een politie-informant ingezet.

Vriendengroep uit Hilversum

Dit alles leidde er toe dat de officieren van justitie vandaag acht jonge mannen (in wisselende samenstelling) schuldig achtten aan doodslag, twee pogingen doodslag en het plegen van openlijk geweld tijdens twee incidenten. De verdachten waren destijds 18 of 19 jaar oud en maakten deel uit van een vriendengroep uit Hilversum die op vakantie was op Mallorca.

'Doelbewust opgezocht geweld'

Uit het dossier komt het beeld naar voren van een groep jonge mannen die er die avond op uit was om te vechten. Eenmaal in gevecht werd er ongenadig hard toegeslagen. Getuigen verklaren over hevige geweldsexplosies. “Het betrof hier geen uit de hand gelopen kroegruzie, maar doelbewust opgezocht geweld”, aldus de officier van justitie. Het gevolg was dat de 27-jarige Carlo nooit meer terugkeerde van zijn vakantie. Dat zijn geliefde, zijn familie en zijn vrienden het sindsdien zonder hem moeten stellen. En dat negen andere directe slachtoffers van het geweld na genezing van onder meer breuken en kneuzingen verder moeten met een traumatische ervaring.

Geen openheid van zaken

Tijdens de verhoren en de rechtszittingen hebben - in ieder geval een aantal van - de verdachten de kans laten liggen om openheid van zaken te geven. Over wat er op de beelden te zien is, zijn vrij gedetailleerde verklaringen afgelegd. Maar aan gebeurtenissen die juist net niet op beeld staan, waaronder het geweld tegen Carlo, verklaren diverse verdachten geen herinnering te hebben. Dit terwijl meerderen van hen meer moeten weten. Òf omdat ze verantwoordelijk zijn voor het geweld, òf omdat ze hebben gezien of gehoord wie er verantwoordelijk is. Hoewel het met name voor de nabestaanden en de slachtoffers pijnlijk is dat er geen openheid van zaken is gegeven, is dit voor het rond krijgen van het bewijs in de visie van het Openbaar Ministerie niet doorslaggevend geweest in het merendeel van de zaken.

Geweld bij café De Zaak

De eerste geweldsuitbarsting vond plaats voor café De Zaak en de naastgelegen Level Dining Lounge in het uitgaansgebied van El Arenal. Daarbij wordt ook tegen het hoofd van een van de slachtoffers geschopt. Aan het geweld ging onenigheid vooraf over zitplaatsen in het café. Onder meer op basis van camerabeelden en diverse verklaringen van aangevers, verdachten en getuigen acht het OM bewezen dat twee van de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan poging doodslag. Dezelfde mannen en vijf medeverdachten worden ook verantwoordelijk gehouden voor het plegen van openlijk geweld rondom café De Zaak en de Level Dining Lounge.

Geweld bij café Bier Express

Nadat de politie arriveert bij De Zaak, verplaatst de groep zich over de boulevard. Er sluiten zich dan ook andere leden van de groep aan. Ter hoogte van café Bier Express ontstaat een nieuw conflict. De aanleiding is onduidelijk. Sommige leden van de Hilversumse groep verklaren dat er door de latere slachtoffers gespuugd is en dat er racistische opmerkingen gemaakt zijn. Het vermeende doelwit daarvan heeft daar in verhoren echter niet over verklaard en ontkent dat later ook in afgeluisterde gesprekken.

Trappen tegen het hoofd

Feit is dat er wederom hevig wordt gevochten, waarbij vijf slachtoffers vallen. Twee jonge mannen worden ook nadat ze op de grond liggen hard getrapt. Een van hen is Carlo, die enkele dagen later overlijdt aan opgelopen hersenletsel. Onderzoek zal later aantonen dat het fatale letsel aan de zijkant van het hoofd veroorzaakt moet zijn door trappen tegen het hoofd.

Appberichten en afgeluisterde gesprekken

Hoewel de aanval op Carlo niet op beeld staat, bestaan er diverse filmbeelden van andere momenten tijdens deze geweldsuitbarsting. Daarop is Carlo ook liggend te zien. In combinatie met de diverse uitgebreide verklaringen van getuigen en deels ook van verdachten, heeft dit inzicht gegeven in wie welke rol heeft gehad. Ook de appberichten en afgeluisterde gesprekken over het incident tussen verdachten en getuigen geven belangrijke aanwijzingen voor wie welk aandeel gehad heeft.

DNA Carlo op schoen verdachte

Daarnaast is er op een schoen van een van de verdachten dna aangetroffen van Carlo. Diezelfde verdachte heeft in een gesprek met een undercover agent in het huis van bewaring toegeven Carlo geschopt te hebben.

'Wettig en overtuigende bewijs'

Alle informatie in het dossier tezamen biedt in de visie van het Openbaar Ministerie het wettige en overtuigende bewijs dat drie van de verdachten het dodelijke geweld tegen Carlo gepleegd hebben. Zij worden daarmee schuldig geacht aan doodslag. Ze hebben willens en wetens het risico genomen dat hun slachtoffer door het geweld dat ze gebruikten zou overlijden. Ook worden deze drie verdacht van poging doodslag op het andere slachtoffer dat tijdens dit incident al liggend tegen zijn hoofd is getrapt. Voor in totaal zeven verdachten vinden de officieren van justitie het bewezen dat zij zich tijdens het incident voor de Bier Express schuldig hebben gemaakt aan het plegen van openlijk geweld.

Vorderingen benadeelde partijen

Diverse benadeelde partijen in deze zaak hebben vorderingen bij de rechtbank ingediend om de schade die zij hebben geleden vergoed te krijgen door de verdachten. Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank verzocht deze vergoedingen grotendeels toe te wijzen. Wat betreft de ouders van Carlo betreft dat een bedrag van ruim 69.000 euro en voor zijn vriendin een bedrag van ruim 226.000 euro. Wat betreft de verschillende slachtoffers van het openlijk geweld en de pogingen doodslag gaat het om vergoedingen van tussen de 1.900 en 17.000 euro.