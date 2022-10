Douane onderschept 207 kilo cocaïne in dozen met ananassen

Tijdens een controle in de Rotterdamse haven heeft de Douane gisteravond 207 kilo cocaïne onderschept. De straatwaarde is ruim 15 miljoen euro.

Dubbele bodem

De drugs zaten in een container geladen met ananassen afkomstig uit de Dominicaanse Republiek en waren bestemd voor een bedrijf in Zuid-Holland. Criminelen hadden een dubbele bodem gemaakt waarin de cocaïne verstopt was. De verdeovende middelen zijn inmiddels vernietigd.