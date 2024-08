Insluipers zorgcentrum met gestolen sieraden betrapt, politie zoekt eigenaren

De politie in Zeeland kon, dankzij oplettende buurtbewoners, drie personen aanhouden die worden verdacht van insluiping in een zorgcentrum aan de Borrendamme in het Zeeuwse Zierikzee. 'De verdachten zijn verhoord en wachten hun straf af', zo meldt de politie woensdag.