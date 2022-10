Omstanders redden echtpaar uit te water geraakte auto

Woensdagochtend vond er in Heerenveen een ongeval plaats waarbij een auto in de Heeresloot langs de Herenwal en de Fok te water raakte.

Gered

Een echtpaar dat in de auto zat is door omstanders uit het water gehaald en vervolgens voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De auto is vervolgens geborgen.