Vermiste Melisa (11) en haar vader aangetroffen in Bulgarije

De 11-jarige Melisa uit Soest, die sinds dinsdagmiddag 1 november werd vermist, is terecht. 'Het meisje is in goede gezondheid in aanwezigheid van haar vader aangetroffen in Bulgarije. Haar vader is daarbij aangehouden', zo heeft de politie laten weten.

Massale zoektocht

Sinds de vermissing van de 11-jarige Melisa werd er door de politie in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie in Nederland een massale zoektocht op touw gezet. De politie ging daarbij uit van een mogelijk vertrek richting Turkije omdat de vader de Turkse Nationaliteit heeft. Daarbij werd Internationaal naar haar uitgekeken en werden alle mogelijke vluchtroutes in kaart gebracht en werden grensposten geïnformeerd over de vermissing in Nederland.

Bulgarije

'Alle inspanningen leidde bij de politie tot een enorme opluchting toen het bericht kwam dat zij in aanwezigheid van haar vader in een auto werd aangetroffen in Bulgarije, vermoedelijk op weg naar Turkije. De vader is daarbij aangehouden', aldus de politie.

Meisje ondergebracht bij Bulgaarse hulpverleningsinstanties

Het meisje is ondergebracht bij Bulgaarse hulpverleningsinstanties en alles wordt in het werk gesteld om haar zo spoedig terug te brengen naar Nederland. Haar moeder is inmiddels op de hoogte gesteld.