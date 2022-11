Vrouw (32) en haar hondje omgekomen bij verkeersongeluk op Brouwersdam

Donderdagochtend vroeg is bij een verkeersongeluk op de Brouwersdam (N57) een 32-jarige vrouw uit Vlaardingen om het leven gekomen. 'Ook haar hondje dat in de auto zat is overleden', zo meldt de politie donderdag.