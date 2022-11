Overdracht nieuwe Kustwacht-toestellen luidt einde van tijdperk in

'Bijdrage luchtmacht aan kustwacht stopt'

'De oude toestellen zijn officieel uit dienst gehaald. Daarmee stopt ook de bijdrage van de luchtmacht aan de kustwacht. Die bestond onder meer uit het leveren van vliegers voor de patrouillevliegtuigen', aldus het ministerie.

Nog wel organisatie en beheer door Defensie

Defensie organiseert en beheert de kustwacht nog wel, maar laat de toestellen besturen door piloten van de firma’s waarvan de toestellen worden geleased. Bristow onderhoudt de helikopters en levert de gehele bemanningen. ISR Support Europe doet dat voor de vliegtuigen, waarvan 1 van de 2 geldt als reservetoestel.

Defensie blijft nog wel betrokken bij team van luchtwaarnemers

Defensie blijft wel één van de organisaties die betrokken is bij het team van luchtwaarnemers die aan boord van de Dash-8 zitten. De marechaussee, Rijkswaterstaat, de douane en de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit zitten in dat team. Verder werkt de kustwacht nauw samen met de marine.

Dash-8

De eerste Dash-8 arriveerde vorige maand al in Nederland. Het maritieme patrouillevliegtuig is sindsdien uitgebreid getest, terwijl ook het personeel hun opleiding aan boord heeft voltooid. Het toestel volgt de Dornier-228 op, dat aan het eind van de economische levensduur zat. De Dash-8 is in alle opzichten moderner, kan langer vliegen en heeft verschillende nieuwe systemen. De surface radar is hierbij een blikvanger. Zo is dag en nacht snel een overzicht te krijgen van bijvoorbeeld de scheepvaart.

AW189

Ook de Search & Rescue-helikopters betekenen een flinke upgrade voor de kustwacht. Zo is er meer capaciteit aan boord van de Leonarda AW189. Er kunnen per toestel 19 personen tegelijkertijd worden gered. Ook zit er voortaan standaard een ambulanceverpleegkundige aan boord van beide helikopters en is er meer ruimte voor behandeling van patiënten. Verder beschikt de helikopter over een volwaardig infrarood systeem. Het ene toestel vliegt vanaf Den Helder Airport, het andere komt op Vliegveld Midden-Zeeland.