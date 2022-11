Auto op zijn kant na uitwijken voor overstekend dier in Oirschot

Op zijn kant in de berm

Tijdens deze uitwijkpoging is de auto van de weg geraakt en op zijn zij in de berm terecht gekomen. Politie, ambulance en de First Responder van de brandweer kwamen ter plaatse. De automobilist is ter plaatse nagekeken, maar hoefde na deze controle niet mee naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgevoerd.