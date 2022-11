Bestuurder neemt de benen na ongeval

Na een ongeval op de Noorderhaven in Groningen probeerde de bestuurder de benen te nemen. Bezoekers van café de Sleutel konden dit voorkomen en droegen de man over aan de politie.

Donderdagavond vond een aanrijding plaats tussen twee voertuigen. Eén van de voertuigen kwam op zijn kant terecht voor de deur van het café. Volgens de Groningse nieuwssite Sikkom na de bestuurder van de gekantelde auto de benen.

Enkele bezoekers van café de Sleutel die bezig waren met een pub quiz bedachten zich niet en zette de achtervolging in. Na 300 meter hadden ze de man te pakken en droegen deze over aan de politie. Waarom de bestuurder er vandoor ging is niet bekend.