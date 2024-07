Wereldberoemde zeehondenpup Kiwi vrijgelaten

De inmiddels wereldberoemde zeehondenpup Kiwi is afgelopen donderdag vrijgelaten op Schiermonnikoog. Na drie maanden zorg in Zeehondencentrum Pieterburen was de zeehond klaar om terug te keren naar de Waddenzee. Kiwi ging dit voorjaar viral als vroegste pup in het pupseizoen ooit, die opviel vanwege zijn witte vacht.

Op 15 april dit jaar kreeg Zeehondencentrum Pieterburen een unieke melding van de strandvonder in Den Helder. Er was een verweesde pup van de gewone zeehond gevonden, een maand eerder dan de gemiddelde start van het pupseizoen.

Kiwi veroverde harten

Met zijn witte, stekelige vacht en bijpassende naam maakte Kiwi grote indruk in binnen- en buitenland. De pup werd veelvuldig symbolisch geadopteerd door betrokken volgers en ging binnen korte tijd viral op TikTok. Het nieuws werd zelfs opgepakt door het Amerikaanse tv-programma Good Morning America.

Vanwege de populariteit van Kiwi is ervoor gekozen om de vrijlating live uit te zenden op de website en sociale media. Kijkers vanuit de hele wereld keken hoe ‘hun’ Kiwi de zee in zwom en achter de horizon verdween. Met een gezonde terugkeer naar zee is de missie van Zeehondencentrum Pieterburen volbracht.

Klein en prematuur

Toen hij werd gevonden viel Kiwi extra op vanwege zijn witte vacht, genaamd lanugo. Dit duidde erop dat hij te vroeg geboren is. Normaal gesproken verliest een zeehond deze vacht nog in de baarmoeder. De moeder werd 24 uur niet gezien en daarom werd het jong opgevangen in Zeehondencentrum Pieterburen. Op dat moment was hij hoogstens twee dagen oud.

Omdat de pup verzwakt was, kreeg hij de eerste weken intensieve zorg van de dierenartsen en verzorgers. Kiwi knapte snel op en groeide als kool. Tijdens de drie maanden in de opvang kwam hij maar liefst 26 kilo aan. Begin juli verhuisde hij naar het grootste bad en werd besloten dat hij klaar was om terug te keren naar de Waddenzee.

Pupseizoen in volle gang

De komst van de eerste pup luidt de start van het pupseizoen in – dit jaar dus verrassend vroeg. Vooral sinds half juni is het in het Zeehondencentrum druk met pups die zorg nodig hebben. De meeste krijgen nog intensieve zorg, maar er zijn ook al nieuwe vrijlatingen gepland van zeehonden die sterk genoeg zijn.

Overigens leidt een melding niet altijd tot opname in het centrum. Dat gebeurt pas als er, na 24 uur observatie, noodzaak voor blijkt. Is er twijfel over de gezondheid van een zeehond? Dan kan er altijd gebeld worden met het telefoonnummer 144.