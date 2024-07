Man (26) aangehouden in Groningen voor opstellen bangalijst

Afgelopen woensdag 17 juli is in Groningen een man aangehouden op verdenking van doxing en dwang. Dit meldt de politie vrijdag.

Dwang bij advocaat uitgevoerd

De verdenking is dat hij privégegevens en foto’s van jonge vrouwen openbaarde en hier beledigende en seksueel getinte berichten bij plaatste. Dit betreft dan een zogenaamde bangalijst. De verdachte zou bij één van de advocaten, die de slachtoffers bijstaat, ook dwang hebben uitgeoefend om haar werkzaamheden te staken.

Onderzoek

De recherche is naar aanleiding van openbaarmaking van deze lijst een groot en intensief onderzoek gestart. In samenwerking met het team digitale expertise van de politie kwam de Utrechtse recherche de 26-jarige man uit Groningen op het spoor. De verdachte is door de rechter-commissaris in bewaring gesteld en de politie zal samen met het Openbaar Ministerie het onderzoek voortzetten.

Utrechtsch Studenten Corps

Eerder zijn er aanhoudingen verricht voor een andere bangalijst, waar leden van het Utrechtsch Studenten Corps bij betrokken zijn. In het onderzoek naar die lijst zijn inmiddels zes verdachten gehoord.