Code geel voor plaatselijke gladheid in Limburg

Vanochtend is het bewolkt. In het noordelijk kustgebied en in het zuiden en oosten (mot)regent het. In Zuid-Limburg komt ook (natte) sneeuw voor en daar is het plaatselijk glad. De wind komt uit noordoost en is zwak tot matig, in het noordelijk kustgebied vrij krachtig.

Vanmiddag is het zwaar bewolkt en op veel plaatsen (mot)regent het van tijd tot tijd. In het zuiden van Limburg is nog steeds (natte) sneeuw mogelijk. De maximumtemperatuur loopt uiteen van ca. 2°C Zuid-Limburg tot 7°C in het noordwesten. De wind komt uit noordoost en is zwak tot matig, in het noordelijk kustgebied vrij krachtig.

Vanavond is het zwaar bewolkt. Vooral in het (zuid)oosten valt nog lichte regen, in de loop van de avond wordt het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig, in het Waddengebied vrij krachtig.