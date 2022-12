20 jaar cel en zwaarste jeugdsanctie voor liquidatie Amstelveen

Een 21-jarige man is vrijdag veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor het medeplegen van moord op een 56-jarige man in Amstelveen. 'Hij en een 17-jarige jongen bereidden de moord samen voor. Beiden speelden een cruciale rol', zo meldt de rechtbank Amsterdam vrijdag.

17-jarige verdachte

Volgens de rechtbank heeft de 17-jarige de dodelijke schoten gelost. Deze jongen kreeg de maximale jeugddetentie van twee jaar en de zwaarste jeugdsanctie, een PIJ-maatregel (jeugd-TBS), opgelegd.

Op straat doodgeschoten

De 56-jarige man werd in de ochtend van 22 december 2021 in Amstelveen op straat doodgeschoten. Minstens zeven schoten werden afgevuurd, waarvan drie kogels hem (dodelijk) raakten. Er is in de richting van een speelveldje geschoten waar op dat moment kinderen aan het spelen waren en één kogel is door een raam van een woning gegaan waar op dat moment iemand zat te werken.

Bewijs

Het slachtoffer bleek al langere tijd in de gaten te worden gehouden. De politie vond een baken onder zijn auto. Na het schietincident leidde dit baken al snel naar de 21-jarige man. Nader onderzoek leidde vervolgens tot de aanhouding van de 17-jarige jongen.