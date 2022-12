Vrouw (50) om het leven gekomen bij ongeval

Bij een ongeval vrijdagochtend 16 december is een 50-jarige vrouw uit Kapelle in haar woonplaats om het leven gekomen.

De vrouw is rond 07.50 uur op de Dankerseweg vermoedelijk door gladheid met haar auto van de weg geraakt en in het water terecht gekomen. Omstanders zijn te hulp geschoten. Een bestuurder van een kraanwagen die vlakbij aan het werk was, heeft de auto uit het water weten te halen. Eerste hulpverlening heeft niet meer mogen baten. Het slachtoffer is ter plaatse overleden. De politie doet verder onderzoek naar het ongeval.